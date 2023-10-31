الجامعة العربية تسلم ردها المكتوب لمحكمة العدل الدولية بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

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سلمت جامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، في القضية التي تنظرها بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن إستمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيانه، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر تموز/يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأضاف البيان، إن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الإحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد قطاع فلسطين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الإستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024.