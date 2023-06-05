الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية

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طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 5 يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمُناسبة الذكرى الـ (56) للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية في عام 1967، المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكدت أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، خاصةً أمام محكمة العدل الدولية.