الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس

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أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار “أوبك بلس” بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.