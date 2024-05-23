الجامعة العربية للمعترفين بالدولة الفلسطينية: أقرنوا القول بالفعل

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قال متحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية يبعث ما وصفها بأنها “الرسالة الصحيحة للفلسطينيين” بأن هناك بعض الضوء في نهاية النفق، لكنه طالبها بأن تقرن القول بالفعل بالدفاع عن حل الدولتين.

وأبلغ المتحدث جمال رشدي وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في تصريحات خاصة بمقر الجامعة في القاهرة أن هناك ما اعتبره إجماعا كاسحا في المجتمع الدولي على الحفاظ على حل الدولتين وصيانته.

ويوم الأربعاء، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، في قرار رحبت به السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ودول عربية، فيما رفضته إسرائيل واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يخدم حل الدولتين.

لكن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية قال إن القرار “خطوة أخلاقية وقانونية تضع هذه الدول في الجانب الصحيح من التاريخ”.