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الجامعة العربية: متضامنون مع السعودية.. نهجها متوازن لاستقرار أسواق النفط

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 12:32 مساءً

المناطق_الرياض

​أعرب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكار ورفض الأمين العام أحمد أبوالغيط، للحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد السعودية، في أعقاب صدور قرار «أوبك+» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

 

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط، والمواقف الثابتة والمبدئية للسعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 12:32 مساءً
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shimaa mohamed

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