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الجامعة العربية: هناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل

14 أكتوبر 2023 - 9:36 مساءً
Palestinians gather at the site of destroyed houses in the aftermath of Israeli air and artillery strikes as cross-border violence between the Israeli military and Palestinian militants continues, in the northern Gaza Strip May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

المناطق_وكالات

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لا أحد يشجع على استهداف المدنيين، مؤكداً أن هناك قائمة من جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «نحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة».

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وتابع: «مصر تبذل مجهوداً في إيصال المساعدات إلى غزة، والوضع في غزة مأساوي جداً، وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل».

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14 أكتوبر 2023 - 9:36 مساءً
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