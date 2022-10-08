الجبير: النفط ليس طائرة مقاتلة.. والسعودية لا تستخدمه سلاحا ضد أميركا

المناطق_الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة، نافيًا أن تكون السعودية قد خفضت إنتاج النفط لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أمس الجمعة: “النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به”.

“إننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، والنفط ليس سلاحا”، بحسب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وأشار إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية استراتيجية وتقوم على الشراكة والتحالف.

ولفت الجبير، إلى أن سبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة هو نقص إنتاج المصافي الأمريكية وليس المملكة.