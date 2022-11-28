“الجبير” يلتقي نائب رئيس المفوضية للاتفاق الأخضر والشؤون المناخية

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، نائب رئيس المفوضية للاتفاق الأخضر والشؤون المناخية فرانس تيمرمانز، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة بلجيكا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا البيئة والتغير المناخي في ضوء مخرجات مؤتمر COP27 والجهود الدولية المبذولة في هذا المجال بما في ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” والتي تسهم بشكل فاعل في دعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التغير المناخي.

كما جرى بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.