“الجدعان”: البنك المركزي لا يواجه أي تحديات في السيولة.. والنمو الاقتصادي كان مميزًا في 2022

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أكد محمد الجدعان وزير المالية أن البنك المركزي السعودي “ساما” لا يواجه أي تحديات في السيولة، وهو من أقوى البنوك المركزية بشهادة المؤسسات الدولية، واصفًا القطاع المصرفي السعودي بأنه من أقوى أربعة قطاعات مصرفية في العالم.
وقال “الجدعان” في حديث على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض اليوم: إن النمو الاقتصادي في 2022 كان مميزًا جدًا، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ 5.9% في العام الجاري، مضيفًا أن ذلك انعكس على التوظيف في الخدمات اللوجستية، الذي زاد منذ 2019 بنحو 81%، وقطاع التقنية 84%، والسياحة 42%.
وعرّج وزير المالية للحديث عن الاستثمار الخاص، مؤكدًا أنه ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي 19%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.