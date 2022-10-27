“الجدعان”: البنك المركزي لا يواجه أي تحديات في السيولة.. والنمو الاقتصادي كان مميزًا في 2022

وقال “الجدعان” في حديث على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض اليوم: إن النمو الاقتصادي في 2022 كان مميزًا جدًا، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ 5.9% في العام الجاري، مضيفًا أن ذلك انعكس على التوظيف في الخدمات اللوجستية، الذي زاد منذ 2019 بنحو 81%، وقطاع التقنية 84%، والسياحة 42%.