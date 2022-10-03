الجدعان: لدينا الأدوات لمواجهة الأمن الغذائي.. ويجه رسالة للمجتمع الدولي

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لديها العديد من الأدوات المختلفة التي تمكنها من القدرة على مواجهة أزمة الأمن الغذائي في الفترة الحالية.

الملمكة تمتلك الأدوات لمواجهة أزمة الغذاء

وأضاف الجدعان خلال تصريحات له، أنه يجب التعاون مع المجتمع الدولي التعاون الدولي معا لإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.