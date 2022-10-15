“الجدعان” يؤكد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات.. ويدعو لوضع الأولوية للأمن الغذائي

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وضرورة حماية سلاسل الإمدادات لتوفير الأمن الغذائي.

وأشار الجدعان خلال اجتماع لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية التابعتين لمجموعة البنك الدولي لعام 2022م بواشنطن، إلى دور صندوق النقد الدولي في تحقيق التعاون الدولي، من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم المالي.

وفي سياق أجندة أعمال السياسة العالمية، أكد وزير المالية أهمية مواءمة السياسة المالية والنقدية بعناية لمواجهة ارتفاع التضخم وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي ومواكبة التطور السريع في الأصول الرقمية والتقنية المالية.

في سياق الطاقة وشؤون المناخ، أكد وزير المالية أهمية أن يكون نهج التعامل مع قضايا المناخ واقعيًا ومتوازنًا وشاملًا، داعيًا إلى أهمية الوصول العادل والشامل للطاقة.

وأوضح أن المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19 ومتغيراتها والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والطاقة.

ومن هذا المنطلق، أشار إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة G20 لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضررًا.

وشدد وزير المالية على ضرورة وضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثرًا بتلك الأزمات.

ودعا وزير المالية إلى وضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثراً بالأزمات الأخيرة على المستوى العالمي.

وأكّد الجدعان ، أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مطالباً البنك الدولي بقيادة مبادرات تهدف إلى تخفيض الهدر الغذائي إلى النصف.

وأشار إلى أن قرابة ثلث الغذاء المنتج يُهدر على طول سلسلة الإمداد الغذائي، مشدداً على أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الدول من خلال المساعدات المالية والفنية.

وتطرّق وزير المالية إلى عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030، ودعم تطوير تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وإعادة تدويره وتخزينه.