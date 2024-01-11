الجدعان يؤكد أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التعدين

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أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.

واستعرض معاليه خلال مشاركته اليوم، في جلسة حوارية بعنوان ” إعادة تصور التمويل العالمي: دَفَعَ الاستثمار في قطاع التعدين بالمنطقة” ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، العوامل الرئيسة لنجاح التحول المستدام في قطاع التعدين، والمتضمنة توفر الاحتياطيات المالية الكافية، والحوكمة الفعالة، ومرونة الاقتصاد المحلي، واستقطاب الكفاءات.

كما أكد معاليه أهمية تعزيز التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة في قطاع التعدين؛ خاصة للدول منخفضة الدخل.

يشار إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تُنَاقش التطورات العالمية وآثارها على إمدادات المعادن والطاقة، وإسهام المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، كما تبحث إمكانيات وفرص القطاعات المحلية والعالمية.