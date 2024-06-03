الجراحة التجميلية أم العلاج النفسي؟ رأي مختص في البحث عن الكمال

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صرّح الدكتور مريع القحطاني، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الملك سلمان، بأن المرأة التي تطلب جراحة تجميل دون وجود حاجة حقيقية قد تكون في حاجة إلى استشارة طبيب نفسي بدلاً من طبيب تجميل ، وأوضح الدكتور القحطاني أن هذا الاتجاه أصبح يشكل ظاهرة متزايدة، حيث يسعى العديد من الناس إلى محاكاة ملامح وجوه نجومهم المفضلين، مما أدى إلى تزايد حالات التشابه بين الأفراد بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن أغلب النساء بعد استئصال الثدي يلجأن إلى عمليات تجميل وترميم، مشيراً إلى أن هذه العمليات تساعدهم في استعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم، وأكد على أن هذه الجراحات تُجرى بأحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج الممكنة.

وتحدث الدكتور “القحطاني” خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” عن أقسام جراحة التجميل والترميم، موضحاً أن جراحة التجميل تهدف إلى تحسين المظهر الخارجي بشكل عام، بينما تهدف جراحة الترميم إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث أو العمليات الجراحية السابقة أو الأورام مما يوفر فرصاً أكبر للشفاء الكامل، كما أشار إلى أن 90% من النساء اللاتي يتعرضن لعمليات استئصال الأورام يطلبن جراحة التجميل دون أن يقترحها الطبيب.

كما لفت إلى أهمية جراحات الترميم في عمليات فصل التوائم السيامية بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تتطلب خبرة ودقة عالية لتحقيق النجاح، وأن المملكة أصبحت رائدة في هذا المجال بفضل الجهود المستمرة والتطورات الطبية الحديثة.