الجزائر تؤكد دعمها للمصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات لإنهاء الأزمة في ليبيا

المناطق_واس

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، دعم الجزائر الثابت للمصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات في ليبيا، لإنهاء الأزمة الراهنة.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء نذير العرباوي.

ودعا العرباوي إلى إنهاء كل أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا وضرورة سحب جميع المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم، محذراً من استخدام القوة، التي تؤدي إلى استمرار الأزمة وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، وتقويض حقه في الاستقرار والأمن والرخاء.

كما جدد الرئيس تبون دعوة الجزائر لكل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البنّاء، والالتزام باحترام سيادة ليبيا و وحدة أراضيها واستقلالية قرارها.