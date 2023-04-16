الجزائر تدعو رعاياها في السودان إلى الحيطة والحذر

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دعت الجزائر ، اليوم الأحد، رعاياها في السودان، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم : ” على إثر الأوضاع المؤسفة التي تعرفها العاصمة السودانية، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم، أوضاع الجالية الجزائرية المتواجدة في هذا البلد الشقيق”.

وأكدت الوزارة أنه لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية، داعية في نفس الوقت أعضاءها إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية، وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.