الجزائر ترفع الأجور ومعاشات المتقاعدين

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أعلن مجلس الوزراء الجزائري، أمس، عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47 بالمئة في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ مارس 2022.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجَّه بأن تتم “زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024، ليتراوح مستواها سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)”، وهو ما يجعل الزيادات “خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمئة“.

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو)، بحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حاليا بـ13 ألف دينار (نحو 90 يورو)، سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع “تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية” لهم. ويبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة.

وأعلن تبون، في فبراير، عن إنشاء “منحة البطالة” للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.