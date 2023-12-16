الجعيد: بعض كورسات “قفز السعودية” تحتاج تصميمها لأيام

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استخدمت اللجنة المنظمة لبطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز والتي اختتمت فعالياتها اليوم السبت بمقر قفز السعودية بالجنادرية أكثر من 50 حاجز لأشواط فئة النجمة الواحدة، الأربع نجوم، والخمس نجوم، حيث شهدت البطولة في اسبوعيها الأول والثاني إقامة 24 شوطاً.

وكشف المصمم السعودي سمير الجعيد أنه صمم للنسخة الثالثة للبطولة أكثر من 24 خريطة (كورس)، حيث يتمم اختيارها وتحديدها نظراً لأهمية الشوط وقوته ونظامه، وقال “في المقام الأول نبحث عن سلامة الفارس والجياد ثم نقرر الكورس حسب أهمية الشوط، نضع في الاعتبار مواعيد الصلوات والأوقات ومدتها، الارتباط بمواعيد النقل التلفزيوني، لذلك نقوم في بعض الأحيان وحينما يكون العدد كبير لتصعيب الحواجز وليتأهل الأفضل”.

وأوضح الجعيد أنهم من خلال تصميم حواجز “قفز السعودية” بثوا رسائل وطنية وغيرها، وقال “ثقافة وطننا التي نريد إرسالها للعالم أجمع، من بينها ثقافة الوطن وتقاليده، روية 2030، الإمكان التراثية، الجهات الحكومية الداعمة والمشاركة، وكذلك الرعاة”.

وأضاف “خلال تصميم كورس النجمة الواحدة يكون معدل العمل عليها قرابة الساعتين، قد يزيد وقد ينقص، إما في تصاميم كورس الخمس نجوم، قد أعمل أكثر من ثلاثة أيام، بعض الأشواط اعمل على جهاز الكمبيوتر وفي الميدان لمدة قد تصل لخمس أيام وقد ألغيها أيضا، بالفعل قبل انطلاق البطولة كان العمل مرهق”.

وزاد “نضع في الاعتبار أيضا وضع نهاية الشوط وكذلك الحواجز الأكبر والأبرز في مواقع الأقرب للجماهير الحاضرة في المدرج لتكون مشاهدتهم ممتعة، ضيوف البطولة وأيضا وسائل الإعلام والنقل التلفزيوني”.

وتطرق الجعيد لألوان الحواجز، وقال “عندنا تزيد الألوان وتكثر الأشكال تصعب من تركيز الفارس، وعندما تقل الأوان والأشكال أو تكون بلون واحد تصعب على الجياد، لذلك نختار الوسط، إما بخصوص المسافات، نضع في المقام الأول سلامة الفرسان والجياد، لذلك المسافات بين الحواجز تكون مدروسة بشكل جيد”.

وأبدى الجعيد سعادته الكبيرة بتواجد اليوم أكثر من مصمم سعودي، وقال “قد نصل لـ 13 مصمم وربما أكثر، من بينهم وليس حصراً يتواجد زملائي تركي الشهري، منصور المقاطي، أحمد الحمراني، وعوضة القحطاني”.

وختم الجعيد بالشكر شكره للاتحاد السعودي للفروسية ورئيس الاتحاد، وقال “الدعم الكبير الذي نجده أسهم في أن نكون متواجدين في المحافل الدولية، شكراً لسمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد على إيمانه بقدراتنا ووثوقه بناء والمساهمة في التواجد في المحافل الكبرى”.