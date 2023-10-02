الجفاف يفتك بالعالم ويثير الحروب.. والحكومات عاجزة

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول الجفاف الذي يفتك بالكرة الأرضية، وعجز الحكومات عن التعامل.

وذكرت أن ربع سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من جفاف بحيراتها المائية أو تتبخر مياه السدود فيها.

وبينت أن معهد الموارد العالمية حذر من شح المياه بسبب الإجهاد العالي للموارد المائية المتاحة، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر المناطق معاناة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفادت بأن هناك ما يقارب من 25 دولة حول العالم تعاني من إجهاد مائي مرتفع من بينها دول عربية نظرا لمحدودية الموارد والاستهلاك المتسارع للمياه.

وأوضحت أنه مع تغيير المناخ واتساع رقعة الحياة على الأرض سيعاني البشر من أزمة مائية غير مسبوقة.