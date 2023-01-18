“الجمارك” تقيم مزاداً علنياً لبيع “بضائع متروكة” بجمرك مطار الملك عبد العزيز

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك وفقاً لبعض الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام في تمام العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م، منوهةً بأنه قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة، في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد.

ولفتت إلى أن شروط حضور المزاد تشمل: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

وأضافت بأنه يشترط على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى، فضلاً عن التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.