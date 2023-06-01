“الجمارك”: مزاد جديد لبيع سيارات بجمرك ميناء ضباء

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء ضباء (الأربعاء) المقبل، وفق عدة ضوابط واشتراطات، منها التسجيل المُسبق.

وأوضحت الهيئة أنه يُشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 15% علاوةً على قيمة البيع.

وأضافت أن المزايد لا يحق له دخول المزاد إلا بشيك مصدق باسمه على أن يتم مطابقته قبل الدخول، كما يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها ستحتسب رسوم أرضيات ومن ثمّ يتم عرضها للبيع مرة أخرى.