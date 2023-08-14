الجماهير تترقب النسخة الثانية من “دوري روشن السعودي” بمشاركة نخبة من نجوم الكرة العالميين

المناطق-الرياض

أعلنت مجموعة “روشن” عن انطلاق مباريات “دوري روشن السعودي” بنسخته الثانية، وذلك يوم 11 أغسطس المقبل، بلقاءٍ يجمع النادي الأهلي السعودي مع نادي الحزم. وُتقام مباريات الدوري لهذا الموسم بمشاركة واسعة من المواهب العالمية المتميزة، التي ستسهم في الارتقاء بسمعة وحضور كرة القدم السعودية على المستوى الدولي، وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية والحراك الرياضي في المملكة.

وتشارك نخبة من المواهب السعودية والإقليمية في مباريات الدوري لهذا الموسم مع مجموعة من كبار النجوم العالميين الذين انضموا مؤخراً لصفوف الأندية السعودية، وعلى رأسهم “كريم بنزيما” و”نغولو كانتي” و”روبن نيفيز”، والذين لحقوا بالنجم العالمي “كريستيانو رونالدو” خلال شهور الصيف الحالي. وكانت مجموعة ” روشن” قد تولت رعاية مسمى الدوري السعودي خلال شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك بموجب اتفاقية رعاية تمتد إلى خمسة أعوام، وتبلغ قيمتها نصف مليار ريال، ما جعلها واحدة من أضخم اتفاقيات الرعاية في تاريخ كرة القدم السعودية.

وتأتي رعاية الدوري في إطار التزام مجموعة “روشن” بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 للارتقاء بقطاع الرياضة في المملكة، مستندة في ذلك على الشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم داخل البلاد. وتسعى “روشن” إلى أن تكون شريكاً فاعلاً للرياضة السعودية من خلال أنشطة الرعاية والإسهام في دعم الاحتراف الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” السيد “ديفيد جروفر” قائلاً: “نحن سعداء باستمرار دور روشن كشريكٍ رسمي لـ ’دوري روشن السعودي‘ في إطار التزامنا المستمر بدعم أهداف رؤية السعودية 2030، وعلى رأسها الارتقاء بجودة حياة المواطنين، كما أننا نفخر بالمشاركة في تعزيز حضور المملكة الرائد وتحولها إلى وجهة للتميز في المجال الرياضي وتشجيع المهارات الشابة على المشاركة في الأنشطة الرياضية وممارستها، وتقديم أفضل الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية. ونتطلّع في مجموعة ’روشن‘ لتشجيع أبطالنا، والترحيب بكبار النجوم العالميين الذين يشاركون في دوري كرة القدم الأبرز في المنطقة، و نتتظر بكل حماس الاستمتاع بأدائهم المتميز في الملاعب الخضراء”.

وتعد رعاية “روشن” للدوري السعودي دليلاً على التزامها الراسخ برفع جودة الحياة في المملكة من خلال تعزيز نمط الحياة الصحي بين سكان المملكة وتقديم مجتمعات سكنية متكاملة وذات جودة عالية تشجع المواطنين على تبني هذا النمط. كما تسعى “روشن” في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية مثل قطاع الرياضة، التي تُسهم بدورها في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ومن أجل تلك الأهداف، بادرت “روشن” كذلك برعاية العديد من المناسبات والأحداث الرياضية والترفيهية الهامة مثل “سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1” والذي كانت فيه الشريك المؤسس على مدار موسمين، وكذلك الشريك التقديمي لسلسلة “ليف جولف جدة”، بالإضافة إلى شراكتها لمدة عامين مع “الهيئة العامة للترفيه” لرعاية موسم الرياض.