الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك تصدر تقريرها لربع الأول من العام 2023

المناطق_تبوك

أصدرت الإدارة التنفيذية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك تقريرها للربع الأول من العام 2023 حيث قدمت الجمعية في خلال الفترة من 1/1-31/3/2023 م 15 عشر برنامجا توعويا صحيا تزامنا مع الأيام الصحية العالمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة تبوك والمديرية العامة للشؤون الصحية ومستشفى الملك سلمان العسكري استفاد منها ما يقارب 8100 مواطناً وكذلك قدمت الجمعية عدد من الأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين بتبوك بتكلفة اجمالية بلغت (33370) استفاد منها 39 مريضا كما تجدر الإشارة الى ان الجمعية اطلقت (220) ساعة تطوعية من خلال المنصة الوطنية للتطوع ومنصة التطوع الصحي استقطبت من خلال ٧٥ فريق عمل تطوعي .

وثمن رئيس الجمعية أ.د إبراهيم التدلاوي الدعم الذي تتلقاه الجمعية من صاحب السمو الملكي امير منطقة تبوك ورجال الاعمال والخيرين من أهالي تبوك والجهات المانحة في المملكة عموما على دعمهم للجمعية للقيام بواجبها اتجاه المجتمع كما دعاهم لاستمرار في دعم مشاريع وبرامج الجمعية ، كما قدم شكرة أيضا للإدارة التنفيذية بالجمعية على جهودهم وحثهم على تقديم المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع.