الجمعية الخيرية للرعاية الصحية تطلق حملة توعية بتصلب الشرايين

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أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية، حملة توعية بتصلب الشرايين.

وتهدف الحملة إلى تعريف المجتمع بأسباب وعوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب المختلفة مثل أمراض تصلب الشرايين التاجية، قصور عضله القلب، واضطرابات كهربائية القلب، وكيفية اكتشاف هذه الأمراض منذ البداية وكيفية والوقاية منها، بالإضافة إلى طريقة علاج ورعاية مرضى القلب، وذلك بالتعاون مع فريق انعاش للتطوع الصحي.

وذكرت أن أمراض القلب تعتبر من إحدى المسببات المؤدية للوفاة المبكرة والتي يعاني أشخاص كثر منها من كلا الجنسين، حيث إن من الأسباب التي ساعدت على انتشار أمراض القلب والوفاة المبكرة هو انتشار نمط الحياة العصرية والتي تكاد تخلو من ممارسه التمارين الرياضية مع اتخاذ نمط غذائي غير صحي وسليم.

وهناك أسباب وعوامل كثيرة تتعلق بنمط الحياة غير الصحية والتي بدورها تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب مثل التدخين وتناول الطعام الغير صحي والسمنة وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم ومرض السكري والضغط وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم والتعرض للتوتر والضغوط النفسية.

أيضا تهدف الحملة إلى تعليم أفراد المجتمع كيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي في حالات السكتة القلبية وكيفيه القيام بعد نبضات القلب سواء لأنفسهم او لغيرهم .

كما تك إطلاق “حملة اعرف أرقامك” وهي مبادرة صحية موجهة إلى الزوار والتوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز المؤشرات الحيوية تؤثر في صحة الفرد، والتي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم حيث استفاد من البرنامج ( ٧٨٢ ) زائر ا.