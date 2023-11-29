الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تناقش تحديات المهنة مع أكثر من 50 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا

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رعى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اللقاء المهني الأول التي أقامته الجمعية، والذي جمع أكثر من 50 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للمراجعة الداخلية في المملكة، كأسلوب من أساليب الاتصال لدعم التواصل والتفاعل بين قادة وأعضاء ومنسوبي المراجعة الداخلية، في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات سوق عمل المراجعة الداخلية في المملكة.

وناقش اللقاء أبرز تحديات المهنة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، بالإضافة إلى ورشة عمل نوقشت خلالها أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها المهنة من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي ، أن اللقاء يعد وجه من أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين رواد قادة المراجعة الداخلية لتطوير المهنة ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بها، مبيناً أن العمل الدؤوب من قبل المنظومة الرقابية هو عامل القوة المساعد في تحريك ودفع عجلة التطور للمهنة وممارسيها ووضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقود المجال إلى آفاق أوسع ليتواكب مع المستجدات المستمرة تقنياً وعلميا.