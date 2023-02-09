الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإسكان تنتخب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة

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انتخب كل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ممثلي مالك رأس المال في الجمعية العامة للشركة الوطنية للإسكان، أعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2023 – 2026م) برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني.

وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان على النحو التالي: إبراهيم بن محمد الغيهب (نائبًا)، أحمد بن عبدالله آل الشيخ (عضوًا)، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل (عضوًا)، إسماعيل بن محمد السلوم (عضوًا)، ياسر بن محمد القهيدان (عضوًا)، منصور بن سعيد بن ماضي (عضوًا).

وثمّن معالي رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الوطنية للإسكان أصحاب المعالي الوزراء ثقتهم في أعضاء المجلس، متمنياً من الله عز وجل التوفيق لمجلس الإدارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة الفعّالة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لتصبح الشركة الوطنية للإسكان رائدة في قطاع التطوير العقاري والحلول العقارية، وممكّنة للقطاعين العام والخاص بتطوير شراكات إستراتيجية معهم، عبر تقديم مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية وحلول سكنية متنوعة بأسعار تنافسية تواكب تطلعات المجتمع وتحقق جودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.