الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة تقيم سحورها السنوي “سحور الفيصلية”

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أقامت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة؛ سحورها السنوي كعادتها كل عام في رمضان وذلك ؛ بحضور نائبة رئيسة الجمعية السيدة أميمة محمد علي مغربي، وعضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الادارة والمديرة العامة أ /فوزية الطاسان وموظفات الجمعية وتحرص الفيصلية على الالتقاء بالجميع ؛ بهدف تقوية أواصر الترابط، و الألفة والمحبة التي تحملها روحانيات وفضل هذا الشهر الكريم.

واشتمل برنامج الحفل؛ على فقرات متنوعة، واستعراض لمبادرات الجمعية، وبرامجها، وفقرة سؤال وجواب؛ ثم الحديث حول ذكريات رمضان، كما تم تعريف الحضور على البرامج والمبادرات التي اطلقتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك وحملة كن من السبعة لحديث الرسول صلا الله عليه وسلم . سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّه تَعالى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه: اجتَمَعا عَلَيهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ “.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا الرمضانية على الحضور لتبقى ذكرى لرمضان كما تم حث الحضور على متابعة الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي وتم توجية الشكر للجميع على تلبية الدعوة وكل عام وانتم بخير.