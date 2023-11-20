الجمعية الفيصلية بجدة تطلق مبادرة “بناء” لتأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا

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أطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة وضمن خطتها الاستراتيجية “عزم” 2021-2024؛ مبادرة “بناء”؛ لتأهيل المنظمات الناشئة مؤسسياً؛ بهدف تأهيل منظمات التمكين الاجتماعي الاقتصادي؛ في إطار توظيف خبرة الجمعية وقدرتها على مدار 50 عاماً من العمل الخيري والتنموي؛ وذلك من خلال توظيف الإمكانيات البشرية والإدارية والفنية في دعم ومساندة هذا المنظمات من أجل تحقيق أثر “منظمات مؤسسة فاعلة ذات ممارسات ناجحة”.

وانضم لمبادرة “بناء” منذ إطلاقها عام 2021م؛ “10” جمعيات ناشئة تم التعاون والعمل معها على بناء وتطوير الأعمال وفقاً لاحتياجات كل منظمة واولوياتها.

ونظمت الجمعية الفيصلية ضمن توجه المبادرة لنشر التوعية والتثقيف؛ اللقاء الإثرائي الأول للمبادرة بعنوان “المنظمات الناشئة والتوجهات الاستراتيجية”؛ قدمها خبير التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي والمؤسس والمشرف العام على برنامج أداء المستشار المهندس سعد بن عبدلله القرشي؛ عبر منصة الزوم؛ بحضور الجمعيات التي وقعت الاتفاقية وجمعيات أخرى وبلغ عدد الحضور 188 مشارك ومشاركة.

كما ستشهد الجمعية تنظيم اللقاء الإثرائي الثاني بمشيئة الله تعالى في شهر مارس المقبل ضمن موضوع الاستدامة المالية وذلك في إطار الاستجابة لرغبات المشاركين؛ وسط مضاعفة الجمعية جهودها للسعي لتقديم الأفضل تحت شعار “نحو تمكين مستدام”.