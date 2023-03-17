“الجمعية الفيصلية” تودع ضيوف الرحمن المعتمرين بالهدايا في ميناء جدة الإسلامي

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نفذت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة مبادرة “ضيوف الرحمن”؛ من خلال توديع ضيوف الرحمن المغادرين إلى جمهورية السودان الشقيقة أمس؛ وعددهم 420 معتمراً؛ بتقديم الهدايا؛ بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة؛ والدعاء لهم ببلوغ شهر رمضان باليمن والإيمان والخير والبركة؛ وذلك بحضور رئيسة الجمعية خيرية محمد نور رحيمي.

وتنفذ الجمعية هذ المبادرة كعادتها كل عام؛ حيث يتم توديع الحجاج والمعتمرين بالتعاون والتنسيق وتسهيل كافة الإجراءات؛ مع ميناء جدة الاسلامي وشركاء الجمعية في العمل الخيري والإنساني وبدعم من شركة الشرق للتجارة والملاحة المحدودة؛ ومشاركة المهتمين بالتطوع والعمل الخيري لخدمة ضيوف الرحمن.

وتعتبر مبادرة ضيوف الرحمن إحدى المبادرات التي تحرص عليها الجمعية الفيصلية ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2024م، وتهدف الى تعزيز دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

من جهتهم عبر المعتمرون عن سعادتهم بهذه المبادرة الخيرة؛ ومقدمين شكرهم لحكومة المملكة؛ وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يقدمونه لرعاية ضيوف الرحمن؛ مثمنين جهود الجمعية الفيصلية ممثلة في رئيستها وحرصها على الحضور والتواجد لتوديعهم.

وعبرت رئيسة الجمعية؛ خيرية محمد نور رحيمي عن سعادتها بهذه المبادرة التي تتطلع إلى استمرارها وتطويرها في الأعوام القادمة لما لخدمة ضيوف الرحمن من شرف وأجرٍ كبير؛ موجهة شكرها لمدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن نبيل فتيني؛ والقائمين على ميناء جدة والشركاء الاستراتيجيين والداعمين؛ مباركة جهود الجميع في مثل هذه الأعمال الانسانية ذات القيمة المضافة على التطوع وبذل الخير.

الجدير بالذكر أن هدية المعتمر تتكون من سجادة صلاة وسبحة وتمر ووجبات مغلفة لتكون زاد لهم اثناء الرحلة، وشارك في تجهيز الهدايا بمقر الجمعية 7 متطوعات من فريق “بادر وتطوع” بمعدل 5 ساعات عمل متواصلة.