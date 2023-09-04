الجمعية الفيصلية ودورها في القطاع الرابح

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تأسست الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة منذ ما يقارب الـ 50 عاماً بجهود تطوعية من سيدات رائدات في العمل الخيري وعملت على تطوير برامجها وخدماتها لتتماشى مع متطلبات المجتمع التنموية وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخطة الجمعية الاستراتيجية 2021-2024 حيث ركزت أهدافها الأساسية على مساعدة ومساندة فاقدين السند الأسري، والتمكين الاقتصادي الاجتماعي للأفراد والجماعات في المناطق النائية، والتأهيل والتدريب المهني والحرفي، والخدمات الصحية.

وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال الحلول النوعية المبتكرة وفريق العمل الاحترافي وذلك ضمن قيمها الجوهرية “التمكين– العدالة– الشفافية– الإحسان– الابتكار– المبادرة”، وميزتها التنافسية المتمثلة في العمل المؤسسي الاحترافي، ورأس المال البشري، وثقة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والداعمين والأفراد، والحصول على تصنيف المنظمة الناضجة من مركز الأثر، ونظام حوكمة متكامل، اضافة الى حصولها على صفة النفع العام.

وتسعى الجمعية الفيصلية ضمن خطتها الاستراتيجية على تفعيل العمل المجتمعي، والاهتمام بالعمل التطوعي والمتطوعين ترسيخاً لدورها في القطاع الرابع؛ من خلال غرس مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب بما يحقق تطلعات رؤية 2030 للوصول الى مليون متطوع وأسست الفيصلية إدارة التطوع عام 2020م وفق معيار إدامة كما حصلت على المعيار الوطني السعودي للتطوع “إدامة” في المستوى الأول عام 2022م؛ وبلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2022م “3182” متطوعاً بإجمالي “1000” فرصة تطوعية، واجمالي 29,108 ساعة تطوعية؛ منها “295” تطوع محترف.

وتصدرت مشروعات الجمعية الفيصلية مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ؛ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻤﺲ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ حيث يقدم خدماته لما يقارب الـ 1800 اسرة إضافة الى برامج الكفالات المتنوعة والتي تحث افراد المجتمع على التكافل الاجتماعي حيث بلغت ” 361 كفالة “؛ إلى جانب تأسيس وحدة الإسكان التنموي؛ بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان عام 2018م بهدف توفير مساكن مناسبة للمحتاجين وخلال النصف الأول من 2023م تم تسليم عدد 562 مستفيد وحداتهم السكنية من الأسر المتنقلة من الأحياء العشوائية المزالة بمدينة جدة ما يعادل 3.063 فرد.

كما شملت المشاريع التنموية بالجمعية الفيصلية تأسيس “معهد تقدم” الذي يعد أحد مشاريع الفيصلية ويقدم دورات وبرامج في مجالات متعددة؛ والذي بدأ كبرنامج في عام 2007م وأستمر بنجاح إلى أن تم تحويله الى معهد في عام 2021م لتعظيم أثره المجتمعي، وقد استفاد من برامجه التدريبية المتنوعة “إدارية– حرفية” ما يقارب الـ 10500 شاب وشابة في مختلف مناطق المملكة؛ كما حصلت الجمعية ثلاث منافسات حكومية، وتم تأسيس إدارة التخطيط الإستراتيجي ووحدة المتابعة والتقييم.

ومن اهم البرامج والأنشطة خلال الفترة القادمة من 2023م تم إطلاق جائزة تعزيز لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثانية وتعتبر جائزة تعزيز لتمكين العمل التطوعي مبادرة من مبادرات الفيصلية والتي تجسد رؤية 2030 للوصول الى مليون متطوع وللمشاركة والتسجيل في الجائزة التفضل بزيارة موقع الجمعية www.alfaisalya.org.

كما سيتم التفاعل مع الفعاليات الهامة ومن أهمها اليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار نحلم ونحقق إضافة إلى الأيام العالمية منها الشهر العالمي للزهايمر واليوم العالمي للإسعافات الأولية اليوم العالمي لكبار السن والفيصلية مستمرة في إطلاق مبادراتها النوعية المتميزة ونسأل الله التوفيق والسداد.