الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

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سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار أمريكي، بزيادة 0.44 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1433 يورو بزيادة 0.43 %.

هبوط الذهب

وهبطت أسعار الذهب، الأربعاء، أمام استقرار الدولار، لليوم الثالث على التوالي، في ظل توقعات ببطء التداولات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1902.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش، في الوقت نفسه، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1906 دولارات، حسب “الاقتصادية”.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 %، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لا تحركات واسعة

من جانبه، توقع إدوارد مير محلل، أسواق المعادن في “ماريكس”، أن يكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب.

وقال مير: “لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقا داخل نطاق ضيق”، وأضاف: “سينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية، إذا استمرت الأمور في اتجاه أن التضخم ينخفض وأن أسعار الفائدة ستنخفض، فسيكون الذهب في صعود”.

أسعار الفضة والمعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1740.30 دولار.