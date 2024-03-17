الجهات العاملة بالمسجد الحرام تعمل على تسهيل حركة الحشود لاستيعاب أكبر قدر من ضيوف الرحمن

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تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات العاملة في المسجد الحرام, على تنظيم المسارات والحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته, وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء الصلوات بكل يسر وسهولة.

ورصدت “واس” مشاهد الأجواء الروحانية المفعمة بالإيمان والسكينة التي تحف البيت العتيق وساحاته والتوسعة السعودية خلال صلاة التراويح, وجهود جميع الجهات الحكومية العاملة على سهولة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام ودخول المصلين بسلاسة وفق الأماكن المخصصة للصلاة وأداء المناسك وتهيئة الأماكن لهم لأداء الصلوات مع تفعيل كامل الخدمات والتسهيلات وتوفير خدمات سقيا زمزم ووسائل الراحة والسكينة كافة، التي تمكن قاصدي المسجد الحرام من أداء الصلوات والعبادات.