الجوادان تيتا ووقود يحققان كأس الاستخبارات وجائزة نادي سباقات الخيل

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حقق الجواد تيتا لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح بقيادة الخيال أليكسس مورينو، كأس رئاسة الاستخبارات العامة على مسافة 1600م، وذلك في الحفل الـ 50 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه أمس نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز مالك الجواد الفائز الكأس من مساعد رئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، كما حقق الجواد وقود للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي جائزة شوط نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1600م، وسلم مدير عام السباقات سالم بن محفوظ جائزة النادي للفائز.

وتضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الإحدى عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد عليه العلم، للمالك محمد ابواثنين، وتدريبات محمد ابواثنين بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس فلور سوفاج، للمالك محمد القحطاني، وتدريبات محمد النفجان بقيادة الخيال عبدالعزيز اليعيش، الشوط الثالث على مسافة 1200م فازت به الفرس صنست فلاش، لأبناء فيحان المنديل، وتدريبات نايف المنديل بقيادة الخيال محمد الحبيب، الشوط الرابع على مسافة 1400م فازت به الفرس جست فور سول، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات خالد العضياني بقيادة الخيال فهد الفريدي، الشوط الخامس على مسافة 1400م فاز به الجواد دعائي، لأبناء عبدالمحسن القحطاني، وتدريبات مسعود القحطاني بقيادة الخيال احمد الازهري، الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد جوهر الرياض، لأبناء هيف القحطاني، وتدريبات بدر رزيق بقيادة الخيال محمد الدهام، الشوط السابع على مسافة 1600م فازت به الفرس منتحرة، لأبناء فهد أبواثنين، وتدريبات فهد مسلط بقيادة الخيال محمد سعيد، الشوط الثامن على مسافة 1600م فاز به الجواد أوقابه، للأمير فهد بن خالد بن فيصل آل سعود، وتدريبات عبدالله شبيب بقيادة الخيال كاميلو إوسبينا، الشوط التاسع على مسافة 2000م فاز به الجواد كلفز أوف فيوري، للمالك رفاعي صنت الغريبان، وتدريبات فواز الغريبان بقيادة الخيال أصيل السرحاني.