“الجواد العربي” تعلن صدارة المملكة لإنتاج الخيل العربية لعام 2021

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أعلنت المنظمة الدولية للجواد العربي “واهو” في الأردن، أمس (الأربعاء)، تصدُّر المملكة إنتاج الخيل العربية لعام 2021م؛ حيث حافظت على صدارة دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة منذ عام 2016م.

وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمنظمة بمشاركة أكثر من 30 عضواً وحضور عدد من المسؤولين والأعضاء؛ حيث تصدّرت السعودية إنتاج الخيل العربية لعام 2021م، بعدد يبلغ 5246 من مواليد الخيل العربية في المملكة.

وحضر المؤتمر من المملكة مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية عبدالعزيز المقبل، ومدير التسجيل بالمركز أحمد الصانع، حيث تمت مناقشة تطوير تسجيل الخيل العربية، وإصدار الجوازات، وسجلات الأنساب للخيل العربية للدول الأعضاء.