الجواد المرتجز يحقق كأس بطولة الـ 2000 ضمن موسم سباقات الرياض 2023

المناطق_واس

حقق الجواد المرتجز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز كأس بطولة الـ2000، وسلم الكأس للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.

وحقق الجواد وراد الجود، للمالك سلطان آل منيف جائزة سليمان الحسن التقديرية، وسلم الجائزة للفائز مدير عام السباقات سالم بن محفوظ، وذلك في الحفل الـ 103 الذي نظمه نادي سباقات الخيل ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس سبتا، للمالك عبدالإله الموسى، الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد نظرة خير، للمالك الحميدي محمد القحطاني، الشوط الثالث، على مسافة 1600م، فازت به الفرس مستفيضة، للمالك عبدالرحمن المخضوب، الشوط الرابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد محمد السعد، لإسطبل السعد، الشوط الخامس، على مسافة 1200م، فاز به الجواد كيند سبيرت، للمالك رفاعي الغريبان، الشوط السادس على مسافة 1200م، فاز به الجواد مركب الريح لأبناء محمد الطيار، الشوط السابع، على مسافة 2400م، فاز به الجواد هاوقنون أوف يوث، للمالك سعد المطيري، الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد نجيب الزمان، لإسطبل صفوة العاديات، الشوط التاسع على مسافة 1800م، فاز به الجواد وراد الجود، للمالك سلطان آل منيف، الشوط العاشر، على مسافة 2000م، فاز به الجواد فينش لاينر للمالك عبدالرحمن الراشد، الشوط الحادي عشر، على مسافة 1600م، فاز به الجواد المرتجز، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.