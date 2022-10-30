الجواد بن يور هوبس بطل لكأس المنطقة الشرقية في الحفل الـ 51 لموسم سباقات الرياض

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حقق الجواد بن يور هوبس لأبناء فيحان المنديل، وتدريبات نايف المنديل بقيادة الخيال عبدالله العوفي، كأس أمارة المنطقة الشرقية على مسافة 2400م، وذلك في الحفل الـ 51 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وسلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال كأس الأمارة للفائز.

وتضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الإحدى عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1600م فازت به الفرس إنشمار لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات حسين الشويب بقيادة الخيال أحمد الأزهري، الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس دانة الأصايل، لإسطبل الجزيرة، وتدريبات بندر الحارثي بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط الثالث على مسافة 1200م فاز به الجواد بيهايف، للمالك عبدالله المطيري، وتدريبات فواز الغريبان بقيادة الخيال لويس موراليس، الشوط الرابع على مسافة 1200م فاز به الجواد كراجنسكي، لإسطبل الغريبان، وتدريبات فواز الغريبان بقيادة الخيال لويس موراليس، الشوط الخامس على مسافة 1400م فاز به الجواد حربي، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات حسين الشويب بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط السادس على مسافة 1400م فازت به الفرس جني، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات حسين الشويب بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط السابع على مسافة 1400م فاز به الجواد ميلك، للمالك بندر آل حثلين، وتدريبات بندر آل حثلين بقيادة الخيال إياد الطريسي، الشوط الثامن على مسافة 1600م فاز به الجواد أبا العوايد، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات حسين الشويب بقيادة الخيال أحمد الأزهري، الشوط التاسع على مسافة 1800م فاز به الجواد بوتل روكيت مان، للمالك فهد المنديل، وتدريبات نايف المنديل بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط العاشر على مسافة 1800م فازت به الفرس لاقرثا رايم، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريبات نايف المنديل بقيادة الخيال محمد سعيد.