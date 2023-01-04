الجواد عسفان الخالدية يحقق كأس إسطبلات الخالدية الدولي

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حقق الجواد عسفان الخالدية كأس إسطبلات الخالدية الدولي (الفئة الثالثة)، ضمن الأمسية الأولى لفعاليات كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية، التي استضافها أمس نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وسلّم الجوائز للفائزين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك خلال الحفل الذي تضمن 8 أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس ديم البحر ، لإسطبل البحر، وفي الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز الجواد صعب الخالدية، لإسطبلات الخالدية، بالمركز الأول، فيما حقق الجواد نوفل الخالدية، لإسطبلات الخالدية صدارة الشوط الثالث لمسافة 1600م، ونال صدارة الشوط الرابع لمسافة 1200م، الجواد سلوم الخالدية لإسطبلات الخالدية.

فيما حقق الجواد شامخ جودة للمالك سعود بن عبدالله الدامر المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 2000م، وجاء الشوط السادس لمسافة 1600م، من نصيب الفرس برنسيس معزز، للمالك خالد فهد الحوشان، ونالت الفرس وثابة الخالدية الثانية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، صدارة الشوط السابع لمسافة 1200م، وأخيراً فاز الجواد عسفان الخالدية لإسطبلات الخالدية بالشوط الثامن لمسافة