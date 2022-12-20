“الجوازات” تستكمل المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني بإتاحة تجديده عبر “أبشر”

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أكملت المديرية العامة للجوازات المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني حيث أتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عاماً فأكثر، من خلال منصة (أبشر).

وأوضحت “الجوازات”، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك دون حجز موعد مسبق.

ودعت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر (الناقل البريدي) ستكون للعنوان المسجل في المنصة.

وشددت المديرية على أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.