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“الجوازات” تطلق ختما خاصا مع انطلاق المهمة العلمية السعودية نحو الفضاء

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 12:17 صباحًا

المناطق_متابعات

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، ختما خاصًا تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء”، وذلك تزامنا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.


وسيتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة “السعودية نحو الفضاء”، لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية وفي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 12:17 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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