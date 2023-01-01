“الجوازات” تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر “أبشر”

وأفادت أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.