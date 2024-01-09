الجوازات .. تطوير مستمر للكوادر البشرية في المنافذ الدولية

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حرصت المديرية العامة للجوازات على تطوير مهارات منسوبيها وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لهم، لتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وسهولة.

وعززت “الجوازات” منافذ المملكة الدولية بكوادر بشرية تتحدث عددًا من اللغات لمساعدة المستفيدين من خدماتها منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وإرشادهم داخل صالات الجوازات وإنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي بجودة ودقة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م للمرة الثالثة، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.