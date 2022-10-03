الجوازات تعلن اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.