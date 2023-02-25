“الجوازات” تفتح القبول على الوظائف العسكرية للرجال على رتبة “جندي”

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تفتح المديرية العامة للجوازات باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للرجال على رتبة “جندي”، وذلك اعتبارا من اليوم (السبت).

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وشددت على ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفا في جهة حكومية.

وتضمنت شروط التقديم ألا يكون متزوجاً غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط المخصص لذلك.