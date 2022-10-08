الجوازات تقدم 5 شروط لتسجيل بلاغ التغيب لـ “العمالة المنزلية”.. تعرف عليهم

نشر الحساب الرسمي لـ الإدارة االعامة للجوازات”، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسمي توعوي تكشف من خلاله عن خطوات تنفيذ خدمة الإبلاغ عن تغيب عن العمل لـ العمالة المنزلية، عبر حساب الشخصي على منصة “أبشر”.

وتحدث الحساب الرسمي عن بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، مؤكدًا أن منصة “أبشر” تقدم هذه الخدمة التي تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب آليًا، وذلك عن طريق الشروط التالية:

_أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

_يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

_يكون إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة “أبشر”

_أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل

_إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا