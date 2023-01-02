“الجوازات” توضح شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيف يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة “أبشر”، نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً.

وبيّنت المديرية، أن شروط خدمة نقل الكفالة إلكترونياً تتضمن تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة “أبشر”، وموافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر المنصة خلال 7 أيام.

ولفتت إلى أن الشروط تشمل خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية، وألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “مُتغيب عن العمل”.

ونوهت إلى أن أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط، مضيفةً أنه يشترط كذلك وجود 15 يوماً أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، وسداد رسوم الخدمة.