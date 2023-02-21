“الجوازات” تُعلن عن فتح القبول للوظائف العسكريةعلى رتبة جندي

أعلنت المديرية العامة للجوازات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية رجال على رتبة جندي.

الرتبة العسكرية “جندي”

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، ويكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، ايضًا ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، ويجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، ويتناســـب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الموافق 25 فبراير 2023، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول عـلى الرابط التــالي: (اضغط هنا).

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