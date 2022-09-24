الجوازات: فتح باب القبول على رتبة “جندي” اعتبارًا من اليوم

المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) اعتبارًا من اليوم (السبت) وحتى يوم الخميس المقبل.

وأبانت أن الوظائف الشاغرة تتضمن عددا من التخصصات النوعية، منها، الإدارية والقانونية وعلوم الحاسب، بجانب عدد من التخصصات الفنية في التبريد والتكييف والإلكترونات وأنظمة الحريق والتمديدات الكهربائية، بالإضافة لـ8 تخصصات في علوم اللغات الأجنبية.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديه مؤهل أعلى، مشددة على أهمية اجتيازه الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

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