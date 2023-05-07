“الجوازات”: 4 خطوات للتسجيل في “أبشر” لـ 3 فئات من غير المواطنين

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حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين الذين لديهم بصمة في النظام وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأوضحت المديرية أن هذه الفئات يمكنها التسجيل في الخدمة من خلال الدخول على بوابة وزارة الداخلية، وتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، ثم تأكيد عملية التسجيل، وتفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل “أبشر” ومن خلال البنوك السعودية.

ولفتت إلى أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في المنصة بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.