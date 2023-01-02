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“الجوازات”: 7 شروط يجب توافرها لنقل كفالة العمالة المنزلية إلكترونياً

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 يناير 2023 - 9:25 صباحًا

المناطق_الرياض

جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً.

وأشارت “الجوازات” إلى أن شروط خدمة نقل الكفالة إلكترونياً تتضمن:

  • تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة “أبشر”.
  • موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر المنصة خلال 7 أيام.
  • خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية
  • ألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “مُتغيب عن العمل”.
  • أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.
  • يشترط وجود 15 يوماً أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل
  • سداد الرسوم
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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 يناير 2023 - 9:25 صباحًا
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shimaa mohamed

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