“الجوازات”: 7 شروط يجب توافرها لنقل كفالة العمالة المنزلية إلكترونياً

من المطاف إلى نهاية المسعى.. كم دقيقة تستغرقها رحلة العمرة؟ “شؤون الحرمين” توضح

“سينومي سنترز” توزع 356 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول المنتهي في سبتمبر .. 0.75 ريال للسهم