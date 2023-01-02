“الجوازات”: 7 شروط يجب توافرها لنقل كفالة العمالة المنزلية إلكترونياً

المناطق_الرياض
جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً.
وأشارت “الجوازات” إلى أن شروط خدمة نقل الكفالة إلكترونياً تتضمن:
- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة “أبشر”.
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر المنصة خلال 7 أيام.
- خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “مُتغيب عن العمل”.
- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.
- يشترط وجود 15 يوماً أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل
- سداد الرسوم