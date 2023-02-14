الجوف تكمل استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من مزاد الإبل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, أكملت منطقة الجوف استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من مزاد الإبل بالجوف, بالتعاون مع نادي الإبل, وبتنظيم من إمارة المنطقة ومشاركة عدد من القطاعات, حيث ينطلق غداً الأربعاء ويستمر لمدة 10 أيام بنفود لايجه على طريق الجوف حائل الدولي.

واكتمل ميدان المزاد الذي استمر العمل فيه لعدة أشهر حيث تمت أعمال السفلته والإنارة وإيصال الكهرباء, والتجهيز بالمخيمات والمواقع المختلفة, ويضم الموقع العديد من المواقع في مقدمتها مواقع الإبل والمزادات التي تتم بشكل يومي, وكذلك سيدة الإبل حيث عروض ومسيرات الإبل اليومية, كما يتواجد بالموقع مضافات أهالي الجوف الخاصة لاستقبال زوار المزاد, وفي موقع أخر تشارك العديد من الجهات الحكومية بمعارض خاصة تقدم خدماتها العامة لزوار المزاد, كما يتوفر موقع لعربات الأطعمة والقهوة تقدم مبيعاتها للزوار, وسوق للأسر المنتجة تعرض فيه منتجاتها طيلة أيام المزاد, وتشارك العيادات البيطرية لتقديم خدماتها للزوار, كما يضم الموقع سوقاً للأعلاف.

من جهته أكد أمين عام اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي، أن متابعة سمو الأمير فيصل بن نواف المستمرة لأعمال المزاد وحرصة على نجاح النسخة الأولى, وتشكيلها حراكاً اقتصادياً بالمنطقة ورفع سوق الإبل, والتي تحظى بدعم واهتمام من رؤية السعودية 2030 التي تحرص على تنشيط أسواق الإبل, لما تمثله من أهمية في تراث وموروث المملكة, ولفت إلى تعاون كافة القطاعات بالمنطقة لتجهيز الموقع بالشكل المطلوب, حيث أصبح اليوم جاهزاً لانطلاقة المزاد. وأشار إلى أن مزاد الجوف يحظى بتوقيت مناسب يسهم بنجاحه حيث وقت الربيع وتواجد العديد من ملاك الإبل هذه التفرة في المناطق الشمالية ومشاركتهم في المزاد, إضافة إلى جذب الزوار حيث محبي سياحة الشتاء والمكشات وتعد الجوف من أبرز جهاتها, إضافة إلى ملاءمة الأجواء خلال الفترة القادمة للتنزه, ومايضمه المزاد من فعاليات متنوعة ومعارض مصاحبة.