الجيش الأردني ينفي المشاركة في الغارات الأمريكية على العراق

وأضاف أنه “لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم (السبت) حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً”.